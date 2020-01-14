Окупанти на Донбасі збільшують тривалість і потужність обстрілів. Зранку по наших позиціях біля Оріхового, на Луганщині російські найманці випустили зо два десятки мін 120 калібру.

Українські військові були змушені придушувати ворожу активність - вогнем у відповідь.

Неспокійно було також в районі Луганського. Бойовики атакували армійців з протитанкових гранатометів. Гаряче було на північному напрямку і напередодні. На кількох ділянках противник застосував заборонені Мінськом міномети, а також гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Втрат серед наших захисників - немає.