Бойовики застосували на Донбасі заборонену зброю [ Редактировать ]
Окупанти на Донбасі збільшують тривалість і потужність обстрілів. Зранку по наших позиціях біля Оріхового, на Луганщині російські найманці випустили зо два десятки мін 120 калібру.
Українські військові були змушені придушувати ворожу активність - вогнем у відповідь.
Неспокійно було також в районі Луганського. Бойовики атакували армійців з протитанкових гранатометів. Гаряче було на північному напрямку і напередодні. На кількох ділянках противник застосував заборонені Мінськом міномети, а також гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.
Втрат серед наших захисників - немає.
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