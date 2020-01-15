У Нікополі на Дніпропетровщині викрили нарколабораторію. Її влаштували двоє містян просто у себе вдома. Крім психотропів і обладнання для їхнього виготовлення, поліцейські вилучили саморобну зброю, понад півтисячі набоїв та корпус гранати. Усе направили на експертизу. Наркоділкам загрожує до 7 років заґратування.

"Встановлено, що до злочинної діяльності причетні два раніше засуджені місцеві мешканці 1975, 1978 років народження. Під час слідчих дій поліцейські вилучили близько 500 грамів метадону, 3 кг марихуани, майже 100 грамів метамфетаміну, рекурсори інші речовини та обладнання для виготовлення наркотичних засобів і психотропів". - говорить Дмитро Клименко, в. о. начальника Управління протидії наркозлочинності ГУНП у Запорізькій області.