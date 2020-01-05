В Днепре мать и сын пострадали в пожаре [ Редактировать ]
В субботу, 4 января, в Днепре на улице Доватора в результате пожара пострадали 2 человека, из них 1 человек спасен. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в области.
Во время ликвидации пожара пожарные спасли 57-летнюю хозяйку дома. Также на пожаре пострадал 27-летний сын хозяйки. Женщину и мужчину с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" работники скорой помощи госпитализировали.
Отмечается, что огнем повреждено домашнее имущество на площади 30 кв. метров.
К ликвидации пожара привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.
Ранее сообщалось, что в Запорожье во время пожара погибли двое людей.
по теме
На парковке дотла выгорел Mazda (фото)
В субботу, 28 декабря, в Днепре на улице Набережная Победы, 60, случилось происшествие
Мужчина покончил с собой из-за работы
В четверг, 2 января, в Днепре на переулке Жевалковского обнаружили труп мужчины
В Днепре столкнулись Porsche и Volkswagen (фото)
В среду, 1 января, на перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Шмидта произошло ДТП
Вырезали из авто: в жутком ДТП погиб мужчина (фото)
На место происшествия сразу выехали спасатели