В субботу, 4 января, в Днепре на улице Доватора в результате пожара пострадали 2 человека, из них 1 человек спасен. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в области.

Во время ликвидации пожара пожарные спасли 57-летнюю хозяйку дома. Также на пожаре пострадал 27-летний сын хозяйки. Женщину и мужчину с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" работники скорой помощи госпитализировали.

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Отмечается, что огнем повреждено домашнее имущество на площади 30 кв. метров.

К ликвидации пожара привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

Ранее сообщалось, что в Запорожье во время пожара погибли двое людей.