Ани Лорак вдохновила фанатов новым фото [ Редактировать ]
Известная певица Ани Лорак, которая недавно шокировала фанатов прической, порадовала сеть новым фото. Так, соответствующую публикацию звезда сделала в своем Instagram.
"Люблю встречать рассветы и закаты. Волшебство", - написала певица.
Фото: instagram.com/anilorak
Поклонники были восхищены красотой снимка. Они написали артистке множество комплиментов.
"Красавица какая", "Вдохновляете", "Теплое фото", "Ах эти закаты", "Красотка", "Вы красотка", "Обожаем вас", "Невероятная", "Как красиво!!!", "Какой красивый пейзаж", "Шикарная женщина", "А где это??", "Красота!", "Волшебный снимок", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
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