Морщины - неизбежное явление, которое происходит со всеми рано или поздно. Специалисты рассказали, почему же начинает стареть кожа и как найти ключ к молодости.

Так, слишком много сахара в рационе может вызвать чрезмерный рост бактерий и "сшивки" с белками в организме с образованием конечных продуктов гликирования, также называемых AGE. Продукты гликирования способствуют развитию ряда заболеваний, включая диабет. Они также воздействуют на здоровый коллаген в коже.

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Коллаген является одним из наиболее распространенных белков в нашем организме, и его восприимчивость к сахару является одной из причин, по которой укрепление внутренних стенок сосудов становится такой проблемой у людей с диетой с высоким содержанием глюкозы.

Если вы не хотите преждевременно стареть и предотвратить некоторые болезни, стоит питать свое тело продуктами, богатыми антиоксидантами, а также продуктами, содержащими витамины группы В (они "нейтрализуют" эти повреждения). Вы можете естественным образом поддерживать свою внутреннюю экосистему и помогать организму вырабатывать витамины группы В, употребляя ферментированные продукты с каждым приемом пищи.

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