В среду, 15 января, Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенат. Об этом сообщает CNN.

Также Палата представителей утвердила состав обвинителей, которые будут представлять интересы демократов в судебном процессе по делу об импичменте в Сенате. В него вошли Адам Шифф, Джерри Надлер, Хакима Джефриса, Сильвию Гарсиа, Вал Демингс, Зои Лофгрен и Джейсона Кроу.

Соответствующее решение поддержали 228 членов Палаты, 193 выступили "против".

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Сообщается, что команда обвинителей сегодня должны передать материалы дела в Сенат.

"Мы ожидаем, что процесс в Сенате начнется на следующей неделе", - заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Ранее сообщалось, когда начнется процедура импичмента президента США Дональда Трампа, а также США ужесточили санкции против Ирана.

Добавим, что Конгресс США ограничил полномочия Трампа по Ирану.