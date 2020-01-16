Через лавину в горах пакистанської частини Кашміру загинуло щонайменше сто осіб. Днями в регіоні мели сильні хуртовини. Рятувальники вже знайшли під завалами 14 тіл.

А на півночі країни через морози загинули ще 24 людини. Не працюють школи, кілька автошляхів - перекриті.