Лавина у Пакистані вбила майже сотню людей [ Редактировать ]
Через лавину в горах пакистанської частини Кашміру загинуло щонайменше сто осіб. Днями в регіоні мели сильні хуртовини. Рятувальники вже знайшли під завалами 14 тіл.
А на півночі країни через морози загинули ще 24 людини. Не працюють школи, кілька автошляхів - перекриті.
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