Почему нужно есть финики [ Редактировать ]
Финики - полезный продукт, который содержит в себе большое количество полезных микроэлементов и витаминов. По мнению врачей, эти плоды являются хорошей заменой вредным сладостям.
Эксперты утверждают, что финики - это самая лучшая пища для желудка, они очень полезны при расстройствах пищеварительного тракта и для профилактики болезней ЖКТ. В данных плодах много калия, который способен нормализовать работу сердечной мышцы и избавиться от бляшек в сосудах.
Финики обладают витамином A, в связи с чем более полезны для зрения, чем морковь. Продукт также стоит считать отличным перекусом, потому как при его поедании человек чувствует бодрость и прилив новых сил.
Медики советуют выбирать морщинистые, темные финики с косточкой. Они должны быть мягкими с матовой поверхностью. Нередко данные ягоды используют для создания масок для кожи и улучшения качества волос.
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