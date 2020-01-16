Палаючу Австралію залило дощем [ Редактировать ]
Рятівний дощ пішов у австралійському штаті Новий Південний Вельс, де вирують пожежі. Надзвичайники очікують, що зливи допоможуть загасити вогонь. Крім того, через грози впала температура, а задимленість повітря зменшилася.
Займання почалися в Австралії торік у вересні. Загинуло 28 людей, понад мільярд тварин, зруйновані більш як дві тисячі будинків.
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