Все мы знаем, что алкоголь в больших дозах очень опасен для организма. Однако, еще более чревато он влияет на здоровье в более позднем возрасте. Это объясняется тем, что органы, отвечающие за переработку алкоголя, изнашиваются и работают медленнее, а значит, вредные вещества находятся в организме дольше.

Хорошая новость в том, что работа мозга восстанавливается уже через полгода после отказа от алкоголя (если не наступила стадия, с которой редко кто возвращается).

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Кроме того, спиртное приводит к обезвоживанию кожи и, как следствие, к шелушению и образованию мешков под глазами. Медики отмечают, что регулярный прием спиртного приводит к истощению клапанов сердца и - результат - к сердечной недостаточности.

В молодости печень может немного обрасти жиром, однако после 40 лет этот жир начинает воспаляться, появляются рубцы, печень сжимается, что приводит к циррозу.

Кроме того, попадая в организм, этанол распадается на ацетальдегид, который воздействует на клетки, вызывающие онкологические заболевания. Таким образом, опасно может быть любое количество спиртного, а если человек еще и курит, то у него риск рака полости рта и глотки в разы увеличивается.

Ранее сообщалось, какие продукты полезны для сердца, а также как избежать похмелья.