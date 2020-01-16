Почему нельзя пить алкоголь после 40 лет [ Редактировать ]
Все мы знаем, что алкоголь в больших дозах очень опасен для организма. Однако, еще более чревато он влияет на здоровье в более позднем возрасте. Это объясняется тем, что органы, отвечающие за переработку алкоголя, изнашиваются и работают медленнее, а значит, вредные вещества находятся в организме дольше.
Хорошая новость в том, что работа мозга восстанавливается уже через полгода после отказа от алкоголя (если не наступила стадия, с которой редко кто возвращается).
Кроме того, спиртное приводит к обезвоживанию кожи и, как следствие, к шелушению и образованию мешков под глазами. Медики отмечают, что регулярный прием спиртного приводит к истощению клапанов сердца и - результат - к сердечной недостаточности.
В молодости печень может немного обрасти жиром, однако после 40 лет этот жир начинает воспаляться, появляются рубцы, печень сжимается, что приводит к циррозу.
Кроме того, попадая в организм, этанол распадается на ацетальдегид, который воздействует на клетки, вызывающие онкологические заболевания. Таким образом, опасно может быть любое количество спиртного, а если человек еще и курит, то у него риск рака полости рта и глотки в разы увеличивается.
Ранее сообщалось, какие продукты полезны для сердца, а также как избежать похмелья.
по теме
В Украине выросла безработица
В декабре 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 338,2 тысяч безработных
В Николаеве произошла стрельба, есть раненные
Происшествие случилось в результате конфликта между двумя группами лиц
В Индонезии два острова полностью ушли под воду
В провинции Южная Суматра (Индонезия) полностью ушли под воду два необитаемых острова
Маршрутка насмерть сбила женщину (фото)
В среду, 15 января, в Днепре на улице Рабочей случилось смертельное ДТП
Почему стареет кожа: ответ экспертов
Морщины - неизбежное явление, которое происходит со всеми рано или поздно