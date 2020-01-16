В Черкассах 33-летний мужчина вызвал "скорую" поскольку у него болели почки, но спустя время, пациент обвинил фельдшера в том, что медик приехал на выезд в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает местное издание "Про все".

По информации издания, мужчина жаловался, что получил травму спины. После того, как он выпил пиво, ему якобы стало плохо. Медики поставили предварительный диагноз - ''почечная колика'' и решили осмотреть пациента, однако он начал грубить и обвинять фельдшера в алкоголизме.

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Медик настоял на проведении экспертизы в областном наркодиспансере, чтобы уберечь свое имя от клеветы. Также он рассказал, что имеет аллергию на алкоголь.

Его проверила полиция на наличие алкоголя в крови, а также медик прошел процедуру в наркодиспансере и получил справку о том, что абсолютно трезвый.

Из-за стресса у сотрудника "скорой" развился гипертонический криз и его госпитализировали.

Ранее сообщалось о том, что мужчина встроил в глаз видеокамеру.