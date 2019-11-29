В пятницу, 29 ноября, в Черкассах произошло тройное ДТП, сообщает местная полиция в Facebook.

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Отмечается, что водитель пассажирского автобуса "ПАЗ", двигаясь по проспекту Химиков, превысил скорость и столкнулся с автомобилем Mercedes, который в свою очередь въехал в автомобиль Hyundai.

В результате аварии никто не пострадал. На водителя автобуса составили протокол по статье 124 КУоАП.

Ранее сообщалось, что в Днепре маршрутка сбила 18-летнего парня.