В Черкассах произошло тройное ДТП (фото) [ Редактировать ]
В пятницу, 29 ноября, в Черкассах произошло тройное ДТП, сообщает местная полиция в Facebook.
Отмечается, что водитель пассажирского автобуса "ПАЗ", двигаясь по проспекту Химиков, превысил скорость и столкнулся с автомобилем Mercedes, который в свою очередь въехал в автомобиль Hyundai.
В результате аварии никто не пострадал. На водителя автобуса составили протокол по статье 124 КУоАП.
Ранее сообщалось, что в Днепре маршрутка сбила 18-летнего парня.
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