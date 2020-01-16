В четверг, 16 января, в Нью-Йорке пассажирский самолет авиакомпании United Airlines экстренно совершил посадку в международном аэропорту "Ньюварк". Это произошло из-за проблем с двигателем. Об этом сообщает NJ.

Проблемы с двигателем произошли сразу же после взлета.

"Проблемы с двигателем заставили рейс United Airlines совершить экстренную посадку в четверг утром в международном аэропорту Ньюварк", - говорится в сообщении.



В компании сообщили, что самолет удачно приземлился. Все пассажиры покинули борт без проблем.

Раньше сообщалось о том, что в небе загорелся пассажирский самолет. Над Лос-Анджесом загорелся пассажирский самолет. Двигатель Boeing 777 загорелся от неисправности. Судно вспыхнуло после взлета. А также в Италии самолет упал на автостраду.