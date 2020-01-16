Задымился двигатель: в Нью-Йорке экстренно посадили самолет [ Редактировать ]
В четверг, 16 января, в Нью-Йорке пассажирский самолет авиакомпании United Airlines экстренно совершил посадку в международном аэропорту "Ньюварк". Это произошло из-за проблем с двигателем. Об этом сообщает NJ.
Проблемы с двигателем произошли сразу же после взлета.
"Проблемы с двигателем заставили рейс United Airlines совершить экстренную посадку в четверг утром в международном аэропорту Ньюварк", - говорится в сообщении.
В компании сообщили, что самолет удачно приземлился. Все пассажиры покинули борт без проблем.
Раньше сообщалось о том, что в небе загорелся пассажирский самолет. Над Лос-Анджесом загорелся пассажирский самолет. Двигатель Boeing 777 загорелся от неисправности. Судно вспыхнуло после взлета. А также в Италии самолет упал на автостраду.
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