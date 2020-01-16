Кому нельзя окунаться на Крещение/ Фото: Информатор

В воскресенье, 19 января, в Украине будут отмечать важный христианский праздник - Крещение Господне.

По давней традиции в этот день принято окунаться в ледяную прорубь.

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Однако стоит помнить, что далеко не всем можно этот делать. Если у вас есть некоторые проблемы со здоровьем, вам стоит воздержаться от следования этой традиции, ведь вы можете серьезно навредить своему организму.

Кому нельзя окунаться 19 января:

Тем, у кого вас есть серьезные кожные заболевания (псориаз, экзема).

Мужчинам, которые страдают от простатита, аденомы предстательной железы .

Женщинам, у которых есть гинекологические заболевания.

Если вы страдаете от бесоницы.

Если у вас бывают случайные судорги.

Если у вас бывают приступы эпилепсии.

Тем, кто стоит на учете у психиатра.

Категорически запрещено нырять беременным женщинам.

если у вас есть заболевания сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, аритмия)

Если у вас есть какая-либо патологии сосудов.

Запрещено окунаться при остеохондрозе и болезни Рейно.

Если у вас есть проблемы с органами дыхания (например астма, бронхит, гайморит, фронтит).

Ранее мы писали о том, что обязательно нужно сделать в Крещение Господне. Также смотрите основные традиции и обычаи праздника .