В воскресенье, 19 января, в Украине будут отмечать важный христианский праздник - Крещение Господне. В этот день принято окунаться в ополонку. Однако в Киеве пройдет масса других интересных мероприятий. Выбирайте что-то для себя, берите родных и проведите время в отличной компании.

Гуляния в парке "Феофания"

Парк "Феофания" тоже не остается в стороне. На Крещение для гостей парка организуют бесплатные места для обогрева и переодевания, комфортные проруби для ныряния (ну это тем, кто все же купается), а остальных ждут вкусняшки, выступления фольклорных коллективов и замершие купающиеся (и счастливые) люди. Подкрепиться можно будет в парковых кафе под открытым небом вкусными блюдами украинской кухни, блюдами-гриль, и травяным чаем и кофе.

Где: улица Академика Лебедева, 32

Когда: 19 января, с 08:00 до 18:00

Цена: вход в зону празднований бесплатный, вход в парк - 30 гривен, в парке действуют скидки на вход для льготных категорий.

Променад по киевским контрастам и орган

В субботу пройдет экскурсия самыми необычными храмами Киева, во время которой можно будет насладиться интерьерами, и услышать звучание величественного инструмента - органа.

Когда: 18 января, 11:00

Адрес: ул. Саксаганского 1 (угол с Эспланадной - Национальная ассоциация "Укрзернопродукт")

Цена: 300 гривен

Крещение по-козацки

В музее "Мамаева слобода" будут праздновать Крещение по-казацки у истока реки Лыбедь. Можно будет как искупаться в ледяной проруби, так и попеть и потанцевать. Гостей ждет праздничная программа.

С самого утра, в 06:30 - 07:00, состоится праздничная литургия, а уже с 10:00 начнутся народные гуляния. Будут сжигать дидухи, выступать фольклорные коллективы и троистые музыканты.

Угощения будут тоже: на открытом огне сварят казацкий кулеш, а также подадут старинный дворянский горячий хмельной напиток "Мусулес" (глинтвейн) и травяной чай "Гебрата", традиционные хмельные украинские напитки казачества - вишняк, сливянка, дуливка, медовуха.

Где: улица Донца, 2 (ближайшая станция метро "Шулявская").

Когда: с 06:30

Цена: с 06:30 до 10:00 вход для всех бесплатный. После 10:00 вход в казацкий поселок оплачивается. Для ветеранов АТО при наличии удостоверения УБД - вход свободный.

Забег DYKA GONKA

DYKA GONKA - это забеги, которые объединяют три вида активности: бег по пересеченной местности, преодоление препятствий и борьбы с вызовами природы. Участникам предстоит бежать в грязи, подниматься по холмам, лазить под колючей проволокой и прыгать над огнем.

Во время события спортсмены смогут испытать свою силу и выносливость благодаря уникальным препятствиям, которые были разработаны и созданы организаторами в Украине.

Когда: 19 января, 10:00

Адрес: Киевская область, Киево-Святошинский район, с. Крюковщина

Цена: 390-3400 грн

Гуляния в парке "гидропарк"

В парке культуры и отдыха "Гидропарк" также создадут праздничную локацию. Там установят понтон на детском пляже и разместят синтетическую дорожку к месту освящения воды. Для всех гостей праздника подадут угощения (чай, кофе, кондитерские изделия), установят 4 биотуалета в месте проведения мероприятия, в том числе для лиц с особыми потребностями. Также, 19 января, поставят дополнительные мусорные урны и контейнеры. Будет, конечно, и праздничная программа.

Где: Гидропарк, остров Предмостная слободка, 1

Когда: 19 января с 8:00 до 18:00

Цена: бесплатно

Фестиваль китайских фонарей

В Киеве продлили фестиваль гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной". Посетители увидят и пофотографируют абсолютно новые световые инсталляции, смогут посетить резиденцию Деда Мороза и поесть китайской еды на фуд-корте. Также киевлян и гостей столицы ждет множество фотозон.

Когда: 18-19 января, 16:00

Где: Спивоче поле, улица Лаврская, 31

Цена: 160-200 гривен.

Зимний фестиваль Vedalife

18 января VEDALIFE приглашает всех желающих на зимний фестиваль в центре Киева. В программе лекции, медитации, мастер-классы, мантры, концерты, ведический планетарий и нетворкинг.

Также гостей ждет встреча с духовными учителями, которые взяли ведические знания за основу своей жизни. Они жили в Индии, на родине Вед, а сейчас путешествуют по миру, чтобы делиться с искателями истины наследием великих учителей.

Когда: 18 января, 13:00

Адрес: Львовская площадь, 8а

Зимняя "сильподия"

Хотя зима в этом году и не слишком снежная, это же не повод отказываться от праздничного настроения. Тем более, что мы знаем, где его найти. 19 января последний день, когда в самом сердце колоритного района Киева, на Контрактовой площади, открыты двери в сказку зимней локации "Сильподия". Вас ждет каток с прокатом коньков, тюбинговая горка, в праздники устраиваются игры и развлечения для родителей и детишек, а также фудкорт с чаем, глинтвейном и разными вкусностями.

Когда: каждый день до 19 января, с 12:00 до 21:00

Где: Контрактовая площадь, улица Сагайдачного, 41

Кулинарный мастер-класс

В честь праздника Крещение, к которому каждый готовится по-своему, в Киеве также пройдет крутое мероприятие для детей - малыши смогут посетить мастер-класс по приготовлению тематических кексов. После мастер-класса в творческой мастерской дети сделают "Крещенских ангелочков" своими руками. Это прекрасная возможность для детей научиться работать в команде, познавательно провести время, а также угостить родителей своими шедеврами. Возраст участников - от 3 до 12 лет.

Где: Музейный переулок, 10, ресторан Suluguni

Когда: с 17:00 до 19:00

Цена: 150 гривен

Бронь места по телефону +38(097)448-44-66

Моржfest 2020

В столичном парке "Муромец" (Х-Park) состоится всеукраинский фестиваль закаливания "МоржиFest". Здесь можно будет принять участие в народных гуляниях, зарядиться здоровьем, положительными эмоциями и бодростью на весь год. Все присутствующие смогут принять участие в обряде освящения воды, окунуться в крещенскую купель, набрать освященной воды.

Будут заплывы в аквапарке, мастер-классы по зимнему купанию и закаливанию организма. А также множество других развлечений - пузокерлинг, футбол на льду, дрифт на квадроциклах, битва снеговиков и другое. Организаторы обещают, что именно в этот день в парке будет много певцов, актеров и шоумэнов, но имена пока держат в секрете.

В прошлом году это выглядело вот так - со снегом, но холоднее)