В министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины заявили о том, что цена на импортный газ в упала на в два раза за 2019 год. Соответствующая информация опубликована пресс-службой министерства.

В соответствии с требованиями подпункта 252.8 статьи 252 раздела IX "Рентная плата" Налогового кодекса Украины Государственной таможенной службой Украинывычислено среднюю таможенную стоимость импортного природного газа, сложившейся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 01.12.2019 по 31.12.2019, составляющей 4130,6613 грн. или 176,6935 долларов США за 1 тыс. м 3, - говорится в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве счета за отопление и горячую воду будут значительно меньше. 24 декабря 2019 года Кабмин принял постановление об уменьшении цены на отопление и горячую воду. Согласно постановлению коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" снизило цену на отопление и горячую воду. А также в Украине могут ограничить тарифы на тепло и горячую воду.