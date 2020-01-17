В эти выходные, 18 и 19 января, в Украины ожидается солнечная, теплая погода. Так, известно, что максимальная температура воздуха составит +8 градусов. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

В субботу, 18 января, в центральных, северных, восточных и южных областях страны температура днем поднимется до 4 градусов тепла, а ночью столбик термометра опустится до -3 градусов. В западных областях будет теплее, днем +5…+8, а ночью -1…-3. В Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ночью до 9 градусов мороза.

В Киеве в этот день синоптики прогнозируют также ясную погоду, средняя температура днем +1…+3, ночью до -1...-3.

В воскресенье, 19 января, немного похолодает. На севере, юге, западе и в центре Украины днем до 4 градусов тепла, а ночью 3 градуса мороза. В Закарпатской области ночью температура понизится до -8. В восточном регионе днем 0…+2, ночью -1…-3.

В Киеве днем +1…+3, а ночью -1…-3.

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