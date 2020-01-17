Женщина проснулась на собственных похоронах [ Редактировать ]
55-летняя Малати Чаугули из Индии попала в жуткую ситуацию. Так, женщина пришла в себя на собственных похоронах во время церемонии. Об инциденте сообщает индийское издание The Hindu.
По предварительной информации, в начале женщина была госпитализирована с высокой температурой. Через некоторое время она потеряла сознание и больше не приходила в себя. Врачи пытались реанимировать женщину, но попытки оказались тщетными. Тогда им осталось лишь констатировать смерть Малати.
Родственники и близкие женщины оплатили медицинские услуги и забрали тело к себе в деревню. По традиции, тело положили перед домом "умершей". Однако в тот момент, когда все близкие и друзья собрались хоронить женщину, она внезапно пришла в себя и поднялась. Присутствующие были в шоке.
И хоть многие назвали случившееся чудом, специалисты предполагают, что Малати просто была в коме.
Ранее сообщалось, что очнувшийся на похоронах "покойник" испугал всю семью, а также Podrobnosti.ua писали о том, что женщина очнулась после 27 лет комы.
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