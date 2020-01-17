Махінації із бюджетними коштами у Федерації футболу України: Андрія Павелка підозрюють у зловживанні службовим становищем [ Редактировать ]
Відбулося засідання слідчої комісії Верховної Ради щодо махінацій із бюджетними коштами у Федерації футболу України.
Очільника Федерації Андрія Павелка підозрюють у зловживанні службовим становищем і можливому привласненні десятків мільйонів євро. Гроші, які мали витратити на будівництво футбольних полів, опинилися на офшорних рахунках компаній з ознаками фіктивності. А реальне будівництво - оплачували з бюджетних коштів. Коли правоохоронці розберуться у цих махінаціях та чи доведуть справу до суду - головне питання, що хвилює депутатів.
"Справи ще з середини 18 року відкриті і по ним жодних дій не було зроблено, тільки деякі, тому нами сьогодні було прийнято рішення про заяву з якою ми будемо звертатись і до президента України і до керівників правоохоронних органів про те що дані дії є неприпустимі, так далі тривати не може, або вони визначають у себе одним з пріороітетом ці справи", - говорить Анатолій Костюх, голова Тимчасової слідчої комісії ВР.
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