В пятницу, 17 января, в городе Грантсвилл штата Юта (США) произошла стрельба. В результате происшествия погибли четыре человека, еще один получил ранения. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что стрельба произошла на пересечении улиц Main Street и 130 South. По данным местной полиции, пострадавший был госпитализирован, предполагаемый стрелок был задержан и сейчас находится под стражей.

Сейчас обстоятельства стрельбы неизвестны, угрозы для местного населения нет.

"Мы обеспокоены ужасными новостями, которые пришли сегодня вечером из Грантсвилла. Мы оплакиваем гибель невинных людей", - написал губернатор Юты Гэри Герберт в своем Twitter, отметив, что департамент общественной безопасности штата и государственная криминалистическая лаборатория оказывают местным органам помощь в расследовании.

Ранее сообщалось, что в Сирии обстреляли жилой квартал, а также в Николаеве на улице открыли стрельбу.