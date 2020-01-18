Полицейские остановили авто Усика: как отреагировал спортсмен (видео) [ Редактировать ]
Известный украинский боксер Александр Усика попал в комичную ситуацию. Так, за рулем авто спортсмена остановила полиция Киева. Пассажир автомобиля Александра Усика заснял видео всего происходящего. Соответствующий ролик появилось в инстаграм-аккаунте social_organization_sikario.
Так, после остановки правоохранитель попросил спортсмена показали документы.
Пока Усик искал документы, полицейский спросил: "Как у Вас дела?". Боксер ответил: "Вообще все замечательно".
Усик спросил правоохранителя: "Можете объяснить, почему меня остановили?". Полицейский объяснил, что Lexus, за рулем которого находился боксер, входит в число автомобилей, которые чаще всего воруют.
После недолгой паузы полицейский спросил, может ли спортсмен сфотографироваться с ним. Усик рассмеялся и согласился.
😀 @sikario_mma_fight_club @usykaa
Публикация от S͟͟.O͟͟.S͟͟I͟͟K͟͟A͟͟R͟͟I͟͟O͟͟ (@social_organization_sikario)
Ранее сообщалось, что известный боксер завершает свою спортивную карьеру. А также Podrobnosti.ua писали о том, когда состоится следующий бой Александра Усика.
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