Известный украинский боксер Александр Усика попал в комичную ситуацию. Так, за рулем авто спортсмена остановила полиция Киева. Пассажир автомобиля Александра Усика заснял видео всего происходящего. Соответствующий ролик появилось в инстаграм-аккаунте social_organization_sikario.

Так, после остановки правоохранитель попросил спортсмена показали документы.

Пока Усик искал документы, полицейский спросил: "Как у Вас дела?". Боксер ответил: "Вообще все замечательно".

Усик спросил правоохранителя: "Можете объяснить, почему меня остановили?". Полицейский объяснил, что Lexus, за рулем которого находился боксер, входит в число автомобилей, которые чаще всего воруют.

После недолгой паузы полицейский спросил, может ли спортсмен сфотографироваться с ним. Усик рассмеялся и согласился.

Ранее сообщалось, что известный боксер завершает свою спортивную карьеру. А также Podrobnosti.ua писали о том, когда состоится следующий бой Александра Усика.