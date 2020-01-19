Иран отказался отправить в Украину черные ящики с самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит под Тегераном. Об этом сообщает агентство IRNA.

Глава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар сказал, что иранские эксперты все еще осматривают черные ящики МАУ.

"Мы пытаемся прочитать черные ящики здесь, в Иране, в противном случае мы можем выбрать Украину и Францию, но пока не принято решение отправить их в другую страну", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что президент МАУ Евгений Дыхне предлагает всем украинцам поучаствовать в тематическом флешмобе. Чтобы присоединится к всеобщему флешмобу, нужно находиться за рулем и ровно в 11:00 посигналить в знак солидарности со всей страной.

Ранее мы писали о том, что в Борисполе ограничат движение из-за возвращения тел погибших. В связи с запланированными мероприятиями по чествованию украинских граждан, погибших в результате авиакастрофе в Иране, на отдельных участках Бориспольского шоссе и международного аэропорту "Борисполь" возможны временные ограничения дорожного движения.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.

В пятницу, 17 января, в Украину вернулись эксперты авиакомпании МАУ, которые работали на месте авиакатастрофы украинского самолета Boeing в Иране.

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