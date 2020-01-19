В воскресенье, 19 декабря, в аэропорту "Борисполь" встречают тела украинцев, погибших при крушении украинского самолета МАУ в Иране. Об этом сообщает издание "Страна".

В "Боинге" МАУ находились 11 украинцев: девять членов экипажа и двое пассажиров. Все тела идентифицированы по ДНК.

На встречу прибыли президент Украины Владимир Зеленский. Также прибыли премьер, спикер Рады, генпрокурор, главы СБУ и МИД, руководство МАУ и другие.

По состоянию на 11:30:

Из самолета вынесли тела начальника экипажа Владимира Гапоненка, гроб с телом инструктора Алексея Наумкина, тело второго пилота Сергея Хоменка, тело старшого бортпроводника Игоря Матькова, и его коллеги Екатерина Статник.

Вынесли тело бортпроводницы Марии Микитюк. Затем - ее коллеги Дениса Лыхно.

Слудующими выносят тела бортпроводниц Валерии Овчарук и Юлии Сологуб. Вынесли тела пассажиров: Елена Малахова и Ольга Кобьюк.

Из-за церемонии прощания в аэропорту ограничили движения транспорта, а также закрыли паркинг P8, который находится непосредственно перед терминалом В.

Ранее мы писали о том, что президент МАУ Евгений Дыхне предлагает всем украинцам поучаствовать в тематическом флешмобе. Чтобы присоединится к всеобщему флешмобу, нужно находиться за рулем и ровно в 11:00 посигналить в знак солидарности со всей страной.

Ранее мы писали о том, что в Борисполе ограничат движение из-за возвращения тел погибших. В связи с запланированными мероприятиями по чествованию украинских граждан, погибших в результате авиакастрофе в Иране, на отдельных участках Бориспольского шоссе и международного аэропорту "Борисполь" возможны временные ограничения дорожного движения.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.

В пятницу, 17 января, в Украину вернулись эксперты авиакомпании МАУ, которые работали на месте авиакатастрофы украинского самолета Boeing в Иране.

Также читайте о том, что Канада, Украина, Швеция, Афганистан и Великобритания с совместным заявлением обратились в Ирану.