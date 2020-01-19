В 2020 году в Украине целый ряд медицинских услуг будут бесплатными. Эти нововведения вступят в силу с начала апреля. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава..

В этой программе можно выделить пять основных направлений, которые связаны с продолжительностью жизни в Украине.

Медицинская помощь при инсульте и инфаркте включает:

диагностика (компьютерная томография, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования);

проведение тромболитической терапии (инсульт);

стентирование (инфаркт);

круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации;

реабилитационная помощь в остром периоде.

Гарантированный пакет медицинских услуг при родах включает:

физиологические роды;

ургентное и плановое кесарево сечение;

мониторинг состояния роженицы и ребенка;

обезболивание во время родов;

лабораторные и инструментальные обследования;

интенсивная терапия в случае возникновения осложнений у роженицы;

реанимация и стабилизация состояния новорожденных;

вакцинация в соответствии с Национальным календарем прививок;

метаболический скрининг у новорожденных;

консультация по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции.

Помощь новорожденным (неонатальная помощь в сложных состояниях) включает:

интенсивная терапия;

респираторная (дыхательная) поддержка;

круглосуточное парентеральное питание;

круглосуточное бактериологическое, рентгенологическое, ультразвуковое обследование;

аудиологический и офтальмологический скрининг недоношенных детей с гестационным возрастом до 32 недель и весом при рождении меньше 1500 г;

вакцинация в соответствии с Национальным календарем прививок;

метаболический скрининг у новорожденных.

Ранняя диагностика рака включает:

маммография;

гистероскопия;

эзофагогастродуоденоскопия;

колоноскопия;

цистоскопия;

бронхоскопия.

Ранее мы писали о том, что в Украине диагностика онкозаболеваний станет бесплатной.