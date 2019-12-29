В Украине с 2020 года ранняя диагностика онкологии будет бесплатной. Национальная служба здравоохранения Украины будет оплачивать больницам эти услуги по повышенному тарифу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Для этого обследования необходимо получить направление от семейного или другого врача. Маммография, гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, цистоскопия и бронхоскопия - будут бесплатными.

Маммография будут назначать только женщинам старше 40 лет, гистероскопия - от 50 лет и старше. Эзофагогастродуоденоскопия, цистоскопия, бронхоскопия для пациентов от 50 лет и старше, колоноскопия - от 40 лет и старше.

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