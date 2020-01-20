Одна людина загинула внаслідок шторму "Глорія" в Іспанії [ Редактировать ]
Одна людина загинула внаслідок шторму "Глорія", що пронісся над Іспанією. Зливи й снігопади обрушилися на схід країни. В аеропорту Аліканте скасували півтори сотні рейсів. Синоптики кажуть: однойменна провінція, а також Валенсія і Балеарські острови потерпатимуть від негоди щонайменше до вівторка - у цих регіонах вже оголосили найвищий рівень небезпеки.
Прогнозують вітер швидкістю 130 кілометрів за годину, а на узбережжі - семиметрові хвилі.
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