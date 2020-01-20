Від ворожої кулі на Донбасі загинув український військовий [ Редактировать ]
Стало відоме ім'я військовослужбовця, який загинув на сході 18 січня. Від снайперської кулі російських окупантів поліг воїн 72-ї бригади Чорних Запорожців старший солдат Валерій Закусило. Про це повідомили на Facebook-сторінці бригади.
Валерій Закусило - з Житомирщини, 1987 року народження, у нього лишилися дружина і дві дjньки.
Зазначимо, за тиждень це вже третій факт загибелі українського бійця від рук ворожих снайперів.
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