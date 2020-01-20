Стало відоме ім'я військовослужбовця, який загинув на сході 18 січня. Від снайперської кулі російських окупантів поліг воїн 72-ї бригади Чорних Запорожців старший солдат Валерій Закусило. Про це повідомили на Facebook-сторінці бригади.

Валерій Закусило - з Житомирщини, 1987 року народження, у нього лишилися дружина і дві дjньки.

Зазначимо, за тиждень це вже третій факт загибелі українського бійця від рук ворожих снайперів.