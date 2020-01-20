У Тель-Авіві відкрили виставку "живих" картин Ван Гога [ Редактировать ]
Виставку картин Вінсента ван Гога відкрили у Тель-Авіві. Але полотен там немає. Ця експозиція має назву "Цифровий Ван Гог". Для показу шедеврів організатори вирішили вдатися до новітніх технологій. Більше - в наступному матеріалі.
Створили все це "цифрове диво" в Бельгії. Неймовірний сплав мистецтва 19 століття з мультимедійними технологіями 21. Це не спроба, як кажуть організатори, підмінити живопис технікою. Це новий спосіб пізнання і усвідомлення мистецтва. За допомогою 3D-технологій картини буквально оживають.
Більше як дві тисячі полотен створив Ван Гог. Виставити їх усі неможливо - не вистачить площі жодного приміщення. До того ж, багато його творів - у приватних колекціях. Але тут картини змінюють одна одну, завдяки цифровим носіям можна побачити буквально всі. Від маловідомих нарисів до широко знаних, як ця - "Пшеничне поле з воронами". Її вважають останнім твором генія.
"Основной-то факт в том, что интерес к Ван Гогу никуда не делся. Он как существовал на протяжении десятков лет, и не ослабевает до сих пор. И с развитием технологий, особенно видеотехнологий, можно передать то, что создал Ван Гог несколько другими средствами", - зазначив Юрій Лещев, куратор виставки.
Для поціновувачів малярства, щонайменше, незвично. Картинна галерея, тільки немає звичних полотен у рамах, закріплених на стінах. Стіни - то і є полотна.
"Усе, що створив Ван Гог за свою відносно недовгу кар'єру художника, можна побачити тут. Ми спеціально збудували окремий павільйон, не намагалися пристосувати ті, що є, бо вони не відповідали всім вимогам", - говорить Дуді Беркович, продюсер виставки.
Особливий відділ експозиції, який точно не знайдеш у картинних галереях, це "віртуальна реальність". Прогулянки з митцем тією частиною Провансу, де він жив, причому пейзажі створені на основі його малюнків.
Іноді складно зрозуміти сучасне мистецтво - скажімо, що митець хотів сказати ось цією скульптурою. Інша річ, коли сучасні технології допомагають осягнути мистецтво класичне. Дивовижний час, коли вся мудрість людства вміщається у смартфон, а картини, написані півтора століття тому, оживають.
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