На саміті в Берліні досягли прогресу щодо перемир'я у Лівії. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео. Він сподівається, що це допоможе відновити роботу тамтешньої нафтової інфраструктури.

Саміт щодо Лівії відбувся напередодні. У ньому взяли участь, канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон, держсекретар США Майк Помпео ті інші лідери держав. Вони узгодили документ про врегулювання конфлікту в країні. Його має ухвалити ще Рада Безпеки ООН.

"Я щойно повернувся із зустрічі в Берліні за участі більшості сторін, які мають можливість покращити життя лівійського народу. Був досягнутий прогрес щодо сталого припинення вогню, перемир'я. Попереду ще багато роботи. Але я впевнений, що рівень насильства зменшиться, і з'являється можливість почати переговори", - зазначив Майк Помпео, Держсекретар США, учасник конференції у Берліні.