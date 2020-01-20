В Україні понад 70 тисяч сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Така офіційна статистика. Зазвичай після досягнення повноліття їм просто нікуди йти з дитячого будинку. Проєкт, покликаний допомогти таким українцям, реалізують у Харкові. Більше - в сюжеті.

Наталя та Арсен заселилися в цей новозведений таун-хаус у Пісочині восени минулого року. Житло в соціальному будинку Арсен отримав як сирота, який мешкав в опікунів.

"Меня направили в поссовет, в поссовете рассказали, что есть такая программа жилья. И как бы помогли составить и документы собрать. И получить это жилье", - говорить Арсен Крижановський, мешканець соціального будинку.

Цей будинок для сиріт придбали державним коштом.

"Эти дети получили жильё по государственной субвенции, которая была выделена в 2017 - 2018 году на покупку социального жилья именно для детей сирот и детей, лишенных родительской опеки. Это детки стояли у нас на очереди на социальное жилье, на квартирном учете они продолжают стоять", - говорить Валентина Чарушнікова, начальник служби у справах дітей та родини Пісочинської селищної ради.

Ремонт у новобудові зробила селищна рада. Придбали найнеобхідніші речі - меблі, техніку й навіть посуд.

"Самые первые дни предоставили холодильник, телевизор, ну, все самое необходимое, посуду. Все необходимое было. Уже все было - и ремонт был, все было уже", - говорить Наталія Крижановська, мешканка соціального будинку.

Тепер у двоповерховому будинку у чотирьох кімнатах по мешканцю. Третьокурсник Микола до семи років жив в дитбудинку, потім в опікунів. Тепер оселився тут.

"Живется здесь хорошо, дом новый, все новое. Приятно просыпаться утром, смотреть, что вот такой интересный вид", - говорить Микола Чмихайлов, мешканець соціального будинку.

Нещодавно у мешканців будинку Арсена та Наталії народилася донечка. Сьогодні вони зустрічають гостей.

"Это вам пригодится для того, чтобы расти большими, помогать друг другу и было все легче у вас намного и быстрее".

"Із родиною Крижановських ми познайомились минулого року. Коли вони отримували житло по програмі підтримки дітей-сиріт. І вже мають поповнення, Анастасія, 4 місяці. Сьогодні завітали, подивилися, як вони освоїлися, бачимо, що все гаразд, і все подобається. Шанувати і підтримувати людей потрібно конкретними справами. Ми так і робимо. Тому такі гарні справи дають можливість родині планувати майбутнє, ну і звичайно сподіватися на те, що гарні люди будуть об'єднуватися для того, щоб робити корисні справи", - говорить Юлія Світлична, депутатка Харківської облради.

У такому соціальному житлі ці молоді люди, за законом, зможуть жити до 35-тирічного віку. Місцева влада вже звернулася до держави із проханням допомогти придбати дітям, що лишилися сиротами, бодай якусь квартиру. Одна із мешканок цього будинку гроші на купівлю свого житла вже отримала.