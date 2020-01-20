В Госкомитете по вопросам гигиены и здравоохранения Китая заявили, что возможность передачи нового типа пневмонии от человека к человеку, подтвердилась. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Вирус может передаваться при контакте с инфицированными, в связи с чем возникает необходимость экстренных мер.

"Если будут предприняты своевременные действия, эпидемии удастся избежать", - заявил представитель Центра по контролю и предотвращению распространения заболеваний Китая Цзэн Гуан.

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Минимум 14 медицинских работников заразились от инфицированных коронавирусом нового типа.

"Более 95% случаев заражения имеют отношение к городу Ухань. Вирус действительно передается от человека к человеку. Последнее доказательство тому - заражение медицинских работников, которые оказывали помощь инфицированным", - сказал Чжун Наньшань.

Эксперт отметил, что установленный риск заражения при контакте существенно осложняет задачу борьбы с коронавирусом.

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