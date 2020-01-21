На Камчатке произошло мощное землетрясение [ Редактировать ]
Во вторник, 21 января, на востоке Камчатки (Россия) произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом передает "УНН".
Так, сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 01:21 по киевскому времени.
Эпицентр землетрясения находился в 126 км от поселка Усть-Камчатск и залегал на глубине 165 км.
Ранее сообщалось, что в Пуэрто-Рико произошло два мощных землетрясения магнитудой 5,8 балла и 6,4 балла. Землетрясение разрушило дома и вызвало оползни. Кроме того, оно разрушило популярное туристическое скальное образование - каменную арку, известную как Пунта Вентана.
Позже в Пуэрто-Рико было объявлено чрезвычайное положение для устранения всех угроз жизни людей и ущерба, нанесенного инфраструктуре и имуществу в результате недавней сейсмической активности.
Добавим, что также podrobnosti.ua писали ранее о том, что в Албании объявили чрезвычайное положение.
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