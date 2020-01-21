Во вторник, 21 января, стало известно, что экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй приговорен к 13,5 годам тюрьмы. Об этом сообщают китайские СМИ, передает "РБК-Украина".

Так, в октябре 2018 года стало известно об исчезновении главы Интерпола. Мэн Хунвэй неделю не выходил на связь после отъезда в Китай 29 сентября. Позже в Китае сообщили, что он находится под следствием. Его задерживали для допроса.

После этого Хунвэй подал заявление об отставке.

Отмечается, что 8 октября 2018 года в Министерстве общественной безопасности Китая сообщили, что Мэн Хунвэй находится под следствием по подозрению во взяточничестве. После этого его жена просила о политическом убежище для себя и своих детей во Франции.

Напомним, Мэн Хунвей был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 года, срок его полномочий оканчивался в 2020 году.