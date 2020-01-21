Экс-глава Интерпола приговорен к 13,5 годам тюрьмы [ Редактировать ]
Во вторник, 21 января, стало известно, что экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй приговорен к 13,5 годам тюрьмы. Об этом сообщают китайские СМИ, передает "РБК-Украина".
Так, в октябре 2018 года стало известно об исчезновении главы Интерпола. Мэн Хунвэй неделю не выходил на связь после отъезда в Китай 29 сентября. Позже в Китае сообщили, что он находится под следствием. Его задерживали для допроса.
После этого Хунвэй подал заявление об отставке.
Отмечается, что 8 октября 2018 года в Министерстве общественной безопасности Китая сообщили, что Мэн Хунвэй находится под следствием по подозрению во взяточничестве. После этого его жена просила о политическом убежище для себя и своих детей во Франции.
Напомним, Мэн Хунвей был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 года, срок его полномочий оканчивался в 2020 году.
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