Екс-голову нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг Дмитра Вовка оголосили в розшук. Матеріали у справі в Інтерпол подали детективи НАБУ. У чому підозрюють колишнього чиновника - розкажуть наші кореспонденти.

На початку своєї кар'єри з 2009 по 2013 рік Дмитро Вовк працював помічником віцепрезидента з корпоративних фінансів у компанії "Інвестиційний капітал Україна", що належала колишній очільниці НБУ Валерії Гонтаревій. А з березня 2013 по грудень 2014 - отримав крісло національного менеджера корпорації "Рошен" Петра Порошенка у Москві.

Відтак Вовка одразу призначили тимчасовим виконувачем обов'язків голови нацкомісії, яка здійснює державне регулювання в галузях енергетики та комунальних послуг.

Фактично, Дмитро Вовк до цього моменту не мав жодної причетності до енергетичної галузі. Нині його підозрюють у зловживанні службовим становищем, впровадженні формули "Роттердам+" у змові з групою осіб, створенні умов для штучного зростання цін на електроенергію.

Збитки державі оцінюють у майже 19 млрд гривень. До оголошення підозри Вовк із сім'єю виїхав до Бельгії. І заявив: "В Україну не повернеться, бо не довіряє правоохоронній системі".