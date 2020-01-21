Дві ракети класу земля-повітря: ЗМІ оприлюднили подробиці збиття українського літака [ Редактировать ]
Український літак рейсу Тегеран-Київ був збитий двома ракетами класу земля-повітря. Їх випустили з зенітно-ракетного комплексу "Тор-М1". Про це пише інформагенція "Блумберг" із посиланням на звіт Організації цивільної авіації Ірану.
У ньому йдеться, що лайнер зазнав аварії за три хвилини після злету на висоті 2469 метрів. А реєстратор польоту і бортовий самописець збитого лайнера є одними з найбільш передових пристроїв у своєму класі. Іран не має засобів для їхнього декодування.
Нагадаю, 8 січня в Ірані збили літак "міжнародних авіаліній України", що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. На облавку перебували 176 осіб. Серед них - 11 громадян України, зокрема 9 членів екіпажу.
по теме
Збиття українського літака: ЗМІ опублікували подробиці катастрофи
Український літак рейсу Тегеран-Київ був збитий двома ракетами класу земля-повітря. Їх випустили з зенітно-ракетного комплексу "Тор-М1". Про це пише інформагенція "Блумберг" із посиланням на звіт Організації цивільної авіації Ірану
Самолет с украинской поисково-спасательной группой вылетел в Иран
Группа будет расследовать причины трагедии
Авиакатастрофа с МАУ: Иран не может расшифровать черные ящики
Во вторник, Иран запроси у США и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков сбитого в Тегеране самолета Международных авиалиний Украины
Авіакатастрофа українського літака: Іран дотримався більшості домовленостей у розслідуванні
Очікують, що в Україну прибудуть представники Ірану, які ознайомляться, чи є тут для цього відповідні технічні можливості. На зустрічі порушили питання і компенсації близьким та рідним загиблих в авіакатастрофі
Україна та Іран обговорять передачу чорних скриньок збитого літака
З представником іранського уряду мають обговорити питання передачі чорних скриньок збитого українського літака. Україна також вимагає створення групи, яка працюватиме в Ірані