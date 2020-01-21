Збройні протести. Поруч із американською столицею, у штаті Вірджинія, масові акції на підтримку права на носіння зброї. Чому його хочуть забрати? І як це позначиться на великій політиці? Дмитро Анопченко - докладніше.

У столиці Вірджинії, Річмонді, площа перед місцевим конгресом і прилеглі вулиці просто забиті людьми. За оцінками поліції їх тисячі, за словами самих організаторів - десятки тисяч. І якщо буде треба - обіцяють вивести ще більше протестувальників.

Багато хто у камуфляжній формі, в натовпі американські прапори і червоні кепки із гаслом Дональда Трампа про "Америку, яка знову стане великою". Але протест не політичний, і з виборами не пов'язаний. Власників зброї обурив намір місцевих законодавців серйозно обмежити їхні права. Нововведення три: Заборонити відкрите носіння зброї в публічних місцях, влада визначатиме, куди можна прийти зі "стволом, а куди - ні; обмеження на покупку зброї не частіше одного разу на місяць; а ще - приватний продаж патронів і амуніції оголошується поза законом.

"Я тут, щоб відстояти моє, право, закріплене Конституцією. Є найважливіші принципи, на які не можуть зазіхати можновладці. Свобода - це частина того, що і зробило Америку великою", - говорить Рівер Джонсон, протестувальник.

"Мені не подобаються усі ці запропоновані закони, - вони неправильні. У нас є право на зброю. Ніхто з нас не стріляє в людей на вулицях; зброя - це добре, ми з нею все життя живемо", - говорить Бетті Комерфорд, протестувальниця.

Багато людей і на акції - зі своєю зброєю. У кого пістолет, у кого мисливський карабін, але є і власники потужних снайперських гвинтівок. Злякавшись можливої ​​стрілянини, губернатор штату оголосив в цей день надзвичайний стан.

Частина мітингувальників - не місцеві, приїхали з Техасу або ось як цей чоловік - з Кароліни.

"Я приїхав підтримати наших сусідів. Вірджинія дуже важлива. Якщо тут зараз поступляться - то і по всій країні потім доведеться поступатися; і ми повинні боротися до останнього", - говорить Кріс Маккинон, протестувальник з Північної Кароліни.

У натовпі роздають наклейки - "Зброя рятує життя", а основний меседж - людей має бути право себе захистити.

А ось для Дональда Трампа, все що відбувається на руку - кажуть соціологи. Адже в штатах немає проблеми, здатної розділити американців більше, ніж "збройове питання". І кожне нове обмеження змушує навіть тих, хто був проти нинішнього президента і проти республіканців в цілому, - задуматися: а може все-таки Трампа підтримати - щоб зі зброєю в країні нічого не змінилося?

Останні опитування громадської думки показують: у питанні ставлення до зброї країна розділена практично навпіл. Не робити нічого влада на місяцях теж не може; йдуть на обмеження - реакція частини суспільства бурхлива і навіть жорстка. Ось тільки серед тих, хто проти антизбройних нововведень - не лише традиційні прихильники Трампа, республіканці, а й частково люди із демократичними принципами і вподобаннями. Тому кожна нова спроба "закрутити гайки" лише посилює позиції нинішньої команди і додає нехай частку відсотка до рейтингу. Але восени навіть вони можуть виявитися вирішальними.