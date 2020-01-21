Київ вимагає офіційних вибачень від Лондона [ Редактировать ]
Офіційних вибачень від Лондона зажадав Київ. Підставою для обурення став горезвісний антитерористичний посібник для британських поліцейських. Нагадаю, на сторінках документа було виявлено малий герб України - тризуб. Причому виявлено у розділі, який описує знаки та символи праворадикальних груп. Окрім офіційних вибачень, Київ вимагає негайно видалити символ із посібника. У британському уряді визнали, що завдали образи українцям, але із вибаченням не поспішають. Подробиці цієї історії - від Світлани Чернецької з Лондона.
Ось це татуювання із тризубом спричинило дипломатичний скандал. Його розмістили у британському антитерористичному посібнику для вчителів і медиків. Поруч із нацистською свастикою та іншою расистською символікою. Цей довідник розповсюджують по всій Англії. Він має допомагати працівникам швидше розпізнавати радикалів. І одразу ж інформувати правоохоронні органи.
Державний герб України бере початок з Київської Русі та є одним із символів єдності українців. Він широко використовується державними органами влади та громадськістю. Будь-яке пов'язування Державного герба України з екстремізмом ображає почуття мільйонів людей в Україні та за її межами
У британському уряді відповіли на претензії Києва. Запевнили - не хотіли образити Україну. Щоправда, вибачень не надійшло. А в антитерористичній поліції пояснили, яким чином національний герб потрапив до переліку символів радикальних організацій.
"На жаль, праворадикальні групи не вперше незаконно присвоюють національні символи як частину своєї ідентичності. І це є причиною того, що деякі національні прапори та символи відображені в нашому документі".
У поліції наполягають: тризуб у цьому списку - не помилково. Адже його використовує група, що має стосунок до британської неонацистської організації "Національна дія". Її члени захоплюються Гітлером і виступають за домінування білої раси.
До речі, є у довіднику і символіка українського полку "Азов". Його віднесли до угруповань супрематистів. Щоправда, правоохоронці наголошують: не всі знаки та символи в документі несуть терористичну загрозу. Зокрема, у посібнику вказаний "Грінпіс" та інші екологічні та зоозахисні організації. Але українське МЗС не поступається. Вимагає негайно видалити тризуб із поліцейського посібника. Та наполягає на офіційних вибаченнях від британців.
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