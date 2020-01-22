Діоген нашого часу. У Південній Африці чоловік уже два місяці сидить у діжці на 25-метровому стовпі. Заради чого? І коли збирається спускатися з небес на землю - дивімося далі.

Більше двох місяців Вернон Крюгер не ступав ногами на землю. Роботу водія довелося полишити. Зараз чи не єдина розвага - споглядати краєвиди рідного містечка Долструм. Ще треба щодня робити фізичні вправи. Їжу підіймають у кошику. А "небесна домівка" обладнана власною каналізацією, аби зовсім не було потреби злазити.

"Спати в діжці нелегко, спина болить безперестанку, відколи я сюди заліз. Місця тут мало, аби вміститися, доводиться лежати в позі ембріона. Миюся теж прямо в діжці, водні процедури двічі на тиждень. Мені сюди підіймають тазик з водою", - говорить Вернон Крюгер, рекордсмен.

Сміливець уже побив світовий рекорд - свій власний. У 97 році він просидів у такій самій діжці на жердині 67 днів. А надихнувся на подвиг, коли якось на відпочинку заліз на пальму. Й побився з друзями об заклад, що перевершить - або ж пересидить - усіх на світі.

"Іноді стає сумно, руки опускаються, хочеться здатися. Тому що я в усьому залежу від інших, від моєї команди, а сам нічого не можу робити", - говорить Вернон Крюгер, рекордсмен.

Додає - найбільше сумує за дружиною і дітьми. Хоча вони й не зовсім підтримали його задум. Тим не менш, наполегливості відчайдуху не позичати. Хоче дотягнути принаймні до 80 днів.

"Вернон не збирається зупинятися на досягнутому. Він хоче пробути нагорі довше, ніж минулого разу. У нас немає конкретної мети і кінцевої дати. Якщо чесно, трохи переживаємо за це. Бо колись нам таки доведеться спускати його на землю", - говорить Фіона Джоунс, організаторка рекорду.

Насправді ж мета у Вернона - не лише випробувати себе й потішити друзів. Гроші, які отримає за рекорд, хоче передати на доброчинність - двом організаціям, які допомагають хворим дітям.