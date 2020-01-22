Коронавирус в Евросоюзе: в Италии обратились к жителям [ Редактировать ]
В Италии, в аэропорту Рима проводятся дополнительные проверки пассажиров. Таким образом власти страны пытаются предостеречь от возможных случаев нового китайского вируса. Об этом сообщает издание Wantedinrome.
В основном проверяются рейсы из китайского мегаполиса Ухань. Именно там впервые зафиксировали этот вирус. Также пассажирам рекомендуют отложить любые несущественные поездки в Ухань.
В Министерстве здравоохранения Италии добавили, что вероятность того, что вирус попадет в Европейский Союз "невелика, но не исключена".
Представитель министерства здравоохранения объяснил, что пилот должен сообщать о любом пассажире на борту с соответствующими симптомами, которого, как следствие, должны немедленно доставить к римскому Национальному институту инфекционных заболеваний.
Отметим, что власти китайского города Тяньцзинь подтвердили два случая заболевания новым коронавирусом.
Украинских туристов также предупреждают об опасном вирусе в Китае. Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались.
В США начали разрабатывать вакцину от страшного вируса. Отметим, что в китайском городе Ухань уже три человека скончались от нового типа коронавируса.
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