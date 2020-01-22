В Киеве запускают розовые такси для женщин [ Редактировать ]
В Киеве запустили службу такси Pink Taxi Kyiv для женщин и детей. "Изюминкой" такой службы станут водители, среди которых будут только женщины. Об этом сообщает "Хмарочос".
Автомобили окрашены в розовый цвет. Внутри каждого такси есть детское автокресло. Это пункт стал обязательным после того, как Рада ввела штрафы за перевозку детей до 12 лет без автокресел.
Многие службы такси после введения запрета начали отказываться возить детей ввиду отсутствия автокресел в большинстве авто. Именно для этого и появилась новая служба такси, которая сможет помочь женщинам в такой ситуации.
Кроме перевозки детей, служба такси предлагает услугу "автоняня". То есть женщина-водитель будет сопровождать ребенка в школу, детский сад, на кружки и так далее.
Отметим, международная компания Pink Taxi Group Ltd. появилась в Британии в 2018 году. Она работает на тех же принципах безопасности для женщин и детей. Пока неизвестно, имеет ли украинская служба такси связь с британской.
Ранее мы писали о том, что 10 мужчин напали на таксиста в Днепре. А аэротакси впервые совершило свободный полет. Также мы писали о том, что в Киеве на ходу загорелось такси Uber.
по теме
На Черкащині п'яний водій протаранив компанію підлітків
Четверо хлопчиків рухались по узбіччю - як опинились під колесами автомобіля діти навіть не пам'ятають
Ушла и не вернулась: в Киеве ищут 13-летнюю девочку
Так, девочку 2006 года рождения разыскивают уже третий день
Залежність від гаджетів: як уберегти себе та своїх дітей від сучасної "хвороби"
Гаджети. Вони тепер є в кожного з нас і без них життя складніше. Однак, і з ними проблема. Така сама хвороблива залежність, як від алкоголю або наркотиків
День дітей-винахідників: чим хизувались українські генії
Розумний холодильник, окуляри, що рахують калорії, та смарт-бокс, здатний закупити вам продукти. Це все недитячі винаходи маленьких українців