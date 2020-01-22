В Киеве запустили службу такси Pink Taxi Kyiv для женщин и детей. "Изюминкой" такой службы станут водители, среди которых будут только женщины. Об этом сообщает "Хмарочос".

Автомобили окрашены в розовый цвет. Внутри каждого такси есть детское автокресло. Это пункт стал обязательным после того, как Рада ввела штрафы за перевозку детей до 12 лет без автокресел.

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Многие службы такси после введения запрета начали отказываться возить детей ввиду отсутствия автокресел в большинстве авто. Именно для этого и появилась новая служба такси, которая сможет помочь женщинам в такой ситуации.

Кроме перевозки детей, служба такси предлагает услугу "автоняня". То есть женщина-водитель будет сопровождать ребенка в школу, детский сад, на кружки и так далее.

Отметим, международная компания Pink Taxi Group Ltd. появилась в Британии в 2018 году. Она работает на тех же принципах безопасности для женщин и детей. Пока неизвестно, имеет ли украинская служба такси связь с британской.

Ранее мы писали о том, что 10 мужчин напали на таксиста в Днепре. А аэротакси впервые совершило свободный полет. Также мы писали о том, что в Киеве на ходу загорелось такси Uber.