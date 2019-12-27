10 мужчин напали на таксиста в Днепре [ Редактировать ]
В четверг, 26 декабря, группа мужчин напала на 22-летнего водителя службы такси Uber. Об этом сообщает "Информатор".
Известно, что во время нападения злоумышленники обокрали водителя и порезали шины автомобиля, а также разбили об машину стеклянный чайник.
По словам коллеги пострадавшего, водитель ехал с пассажиром по Харьковской, когда на проезжую часть вышло более 10 человек, вероятно, в нетрезвом состоянии. Водитель резко остановился и отреагировал. В ответ мужчины вытащили его из салона автомобиля и стали избивать.
Сейчас пострадавший госпитализирован.
Раньше сообщалось о том, что в Луцке изрезали правоохранителей. А также в Киеве в авто возле озера нашли труп.
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