В четверг, 26 декабря, группа мужчин напала на 22-летнего водителя службы такси Uber. Об этом сообщает "Информатор".

Известно, что во время нападения злоумышленники обокрали водителя и порезали шины автомобиля, а также разбили об машину стеклянный чайник.

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По словам коллеги пострадавшего, водитель ехал с пассажиром по Харьковской, когда на проезжую часть вышло более 10 человек, вероятно, в нетрезвом состоянии. Водитель резко остановился и отреагировал. В ответ мужчины вытащили его из салона автомобиля и стали избивать.

Сейчас пострадавший госпитализирован.

Раньше сообщалось о том, что в Луцке изрезали правоохранителей. А также в Киеве в авто возле озера нашли труп.