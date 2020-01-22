Встреча Зеленского и Путина: в России сделали заявление [ Редактировать ]
В среду, 22 января, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин могут встретиться в Израиле. Об этом сообщает ТАСС.
"Программа очень насыщенная, и если будут отдельные встречи, то они будут только на ногах, будут носить весьма короткий характер", - сказал Юрий Ушаков.
"Состоятся ли продолжительные беседы - весьма сомнительно, просто времени нет физически", - уточнил он.
По словам Ушакова, "запросы поступали, в том числе от президента Зеленского".
На просьбу вопрос, пришлось ли Кремлю отказать во встрече с Зеленским, Ушаков ответил:
Никто никому не отказывал, просто от многих государств поступают предложения о встречах, с учетом графика эти встречи, по крайней мере продолжительные, не представляются возможными.
Так он допустил подобную короткую встречу Путина с госсекретарем США Майком Помпео.
Ранее сообщалось, что Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет.
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