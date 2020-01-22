Во вторник, 21 января, в Сенате начались дебаты по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Рассмотрение дела началось с обсуждения вопросов регламента процесса и обозначилось спорами и обоюдными обвинениями со стороны демократов и республиканцев. Об этом сообщает DW.

В частности, председатель комитета по разведке Палаты представителей демократ Адам Шифф заявил, что лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл находится в сговоре с Трампом и пытается предвзято провести в Сенате процесс по импичменту. Его высказывание прозвучало после того, как Макконнелл обнародовал предложения относительно регламента процесса в Сенате.

Читайте также У Трампа анонсировали двусторонние встречи в Давосе

Они, в частности, предусматривают значительные препятствия для вызова свидетелей, которых хотят услышать демократы, а также для доступа к засекреченным правительственным документам. Процедура предусматривает проведение в Сенате голосования в конце судебного процесса. Для устранения Трампа с поста необходима поддержка двух третей сенаторов.

Однако, большинство в Сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, скорее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована. Сколько именно по времени будет длиться судебный процесс в Сенате, пока непонятно. Рассмотрение в Сенате будет происходить по двум статьям обвинения в адрес американского президента - в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса. Трампа на слушаниях по импичменту будут представлять известные юристы - Кеннет Стар, Алан Дершовиц, Джейн Раскин и Джон Ратклифф.

Ранее сообщалось, когда начнется процедура импичмента президента США Дональда Трампа, а также США ужесточили санкции против Ирана. По словам американского президента, санкции против Тегерана уже были введены. Трамп подчеркнул, что санкции были существенно ужесточены.