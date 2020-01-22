Импичмент Трампа: в Сенате начались дебаты по делу [ Редактировать ]
Во вторник, 21 января, в Сенате начались дебаты по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Рассмотрение дела началось с обсуждения вопросов регламента процесса и обозначилось спорами и обоюдными обвинениями со стороны демократов и республиканцев. Об этом сообщает DW.
В частности, председатель комитета по разведке Палаты представителей демократ Адам Шифф заявил, что лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл находится в сговоре с Трампом и пытается предвзято провести в Сенате процесс по импичменту. Его высказывание прозвучало после того, как Макконнелл обнародовал предложения относительно регламента процесса в Сенате.
Они, в частности, предусматривают значительные препятствия для вызова свидетелей, которых хотят услышать демократы, а также для доступа к засекреченным правительственным документам. Процедура предусматривает проведение в Сенате голосования в конце судебного процесса. Для устранения Трампа с поста необходима поддержка двух третей сенаторов.
Однако, большинство в Сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, скорее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована. Сколько именно по времени будет длиться судебный процесс в Сенате, пока непонятно. Рассмотрение в Сенате будет происходить по двум статьям обвинения в адрес американского президента - в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса. Трампа на слушаниях по импичменту будут представлять известные юристы - Кеннет Стар, Алан Дершовиц, Джейн Раскин и Джон Ратклифф.
Ранее сообщалось, когда начнется процедура импичмента президента США Дональда Трампа, а также США ужесточили санкции против Ирана. По словам американского президента, санкции против Тегерана уже были введены. Трамп подчеркнул, что санкции были существенно ужесточены.
Добавим, что Конгресс США ограничил полномочия Трампа по Ирану. Нижняя палата американского парламента проголосовала за резолюцию, направленную на ограничение военных полномочий президента США Дональда Трампа.
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