Кейт Миддлтон попала в женскую колонию [ Редактировать ]
37-летняя герцогиня Кейт Миддлтон посетила женскую тюрьму. Она встретилась с руководством тюрьмы и заключенными. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Герцогиня посетила тюрьму не по криминальной причине. Она посетила заведение в рамках своего тура по городам Британии и попала в графство Суррей. Женщина уже бывала там ранее, поскольку это ее не первый визит в тюрьму. Она уже знакома с некоторыми из заключенных.
Также, она встретилась с женщинами, которые уже покинули стены тюрьмы и продолжают жить нормальной жизнью. Им помогают специальные реабилитационные программы.
Сейчас герцогиня занимается проектом, который посвящен раннему развитию и воспитанию детей. Она проводит опрос мнений людей о процессе воспитания детей. Инициатива получила название "5 big questions on the under 5s" ("5 больших вопросов в возрасте до 5 лет").
Раньше сообщалось о том, что Кейт Миддлтон осталась без "правой руки" . А также Меган Маркл подала в суд на известный таблоид. Британский таблоид опубликовал недостоверные заявления о ней и ее отце.
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