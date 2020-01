37-летняя герцогиня Кейт Миддлтон посетила женскую тюрьму. Она встретилась с руководством тюрьмы и заключенными. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Герцогиня посетила тюрьму не по криминальной причине. Она посетила заведение в рамках своего тура по городам Британии и попала в графство Суррей. Женщина уже бывала там ранее, поскольку это ее не первый визит в тюрьму. Она уже знакома с некоторыми из заключенных.

Также, она встретилась с женщинами, которые уже покинули стены тюрьмы и продолжают жить нормальной жизнью. Им помогают специальные реабилитационные программы.

Сейчас герцогиня занимается проектом, который посвящен раннему развитию и воспитанию детей. Она проводит опрос мнений людей о процессе воспитания детей. Инициатива получила название "5 big questions on the under 5s" ("5 больших вопросов в возрасте до 5 лет").