Дочь Поляковой поразила фигурой в купальнике [ Редактировать ]
Дочь известной украинской артистки Оли Поляковой Маша покорила пользователей сети последним фото. Так, снимок появилось на ее странице в Instagram.
Полякова с дочерью позируют на фоне океана в купальниках. Сейчас они находятся в Канкуне, где и проводят незабываемые зимние каникулы.
"Best vibes ever", - подписала фото Маша.
"Так похожа на мать", "На фото уже больше матери", "У дочки фигура лучше, чем у мамы", "Господи, а ноги какие, просто огонь", "Красотка" , - комментировали в сети.
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