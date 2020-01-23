Дочь известной украинской артистки Оли Поляковой Маша покорила пользователей сети последним фото. Так, снимок появилось на ее странице в Instagram.

Полякова с дочерью позируют на фоне океана в купальниках. Сейчас они находятся в Канкуне, где и проводят незабываемые зимние каникулы.

"Best vibes ever", - подписала фото Маша.

"Так похожа на мать", "На фото уже больше матери", "У дочки фигура лучше, чем у мамы", "Господи, а ноги какие, просто огонь", "Красотка" , - комментировали в сети.

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