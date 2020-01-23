Известная артистка Настя Каменских показала фото с отдыха в Мексике, где она находится вместе со своим мужем. Соответствующим снимком она поделилась в Instagram.

Потап и Каменских позирую обняв друг друга. Настя предстала в легком пляжном платье, которое удачно подчеркнуло ее фигуру. Она дополнила образ необычным украшением с массивной подвеской с множеством серебряных монеток.

"Дарите любовь и будьте любимы! Это окрыляет и вдохновляет", - подписала фото звезда.

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"Как же Леша все-таки посвежел за последний год! Прямо моложе стал выглядеть! Настя, это же твоя заслуга!", "Очень худые стали, хватит отдыхать не нервируйте людей, а когда ребенка планируете", - неоднозначно прокомментировали в сети.

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