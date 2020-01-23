113-й чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в австрийском городе Грац, соревновательная программа которого началась 22-го января. На лед выйдут спортивные пары и мужчины с короткими программами.

Среди участников со всех стран будет и гордость украинского фигурного катания , подопечные Вячеслава Ткаченко -тренер пары, фигуристы - София Нестерова / Артем Даренский, которые привезли из Швейцарии бронзу из ІІІ Зимних Юношеских Олимпийских игр, которые проходили в Лозанне в начале января, а также одиночник - Андрей Кокура.

Также в турнире танцевальных дуэтов, которые начинают борьбу 23-го января выступят харьковский танцевальный дует Александра Назарова / Максим Никитин, который ранее участвовали в турецком Стамбуле, где состоялись традиционные международные соревнования по фигурному катанию Bosphorus Cup 2019, пара заняла второе место с результатом 189.23 балла, а в женском одиночном катании нашу страну представляет Анастасия Гожва.

Как сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU), всего в чемпионате примут участие 165 фигуристов из 33 стран - членов организации: 35 мужчин, 38 женщин, 19 спортивных пар и 27 танцевальных дуэтов.

Из действующих чемпионов Европы в Грац приехал только французский танцевальный дуэт Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон который будет защищать свое звание. В остальных дисциплинах гарантированно будут новые победители, отмечается в обзоре ISU.

В соревнованиях мужчин европейский трон является вакантным, поскольку испанец Хавьер Фернандес завершил спортивную карьеру после выигрыша семи титулов подряд, начиная с 2013 года. Сразу несколько фигуристов надеются стать его преемником. Фаворитами считаются: бронзовый медалист финала Гран-при Кевин Еймоз из Франции (seasons best 275.63), серебряные призеры чемпионатов Европы - россияне Александр Самарин (SB 265.10) и Дмитрий Алиев (SB 259.88). Однако, не стоит недооценивать и бронзового призера ЧЕ-2019 Маттео Риццо (Италию) и бронзового призера ЧЕ-2013 Михала Бржезина (Чехия), а среди других претендентов - Мориса Квителашвили (Грузия), Дениса Васильевс (Латвия), серебряного призера чемпионата мира-2018 Артура Даниелян (Россия), бронзового медалиста ЧМ-2019 Даниэля Грассли (Италию).

Напомним, Элина Свитолина стартовала с победы на чемпионате Австралии.

А также ранее, вторая ракетка Даяна Ястремская впервые вышла в полуфинал турнира "Премьер".