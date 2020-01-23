Электрическое кресло и цифровая карта: Кличко показал свой кабинет [ Редактировать ]
Мэр Киева Виталий Кличко впервые показал свой рабочий кабинет. Так, чиновник провел маленькую экскурсию по кабинету в формате виртуальной реальности. Видеоролик появился на Youtube-канале мэра города.
На видео Кличко детально описывает, где именно он принимает решения, где отдыхает и чем служат ему в кабинете те или другие предметы. Он отметил, что кабинет - это центр принятия решений.
Так, городской голова похвастался большой цифровой Google-картой, где можно следить за столицей с высоты космоса, и телефонами, по которым связывается с президентом, премьер-министром и другими. А на стеллаже у него сувениры из Израиля, Мюнхена, Берлина и мяч с финала Лиги чемпионов в Киеве.
Но больше всего внимания чиновник уделил своему "электрическому" креслу, в котором, по его словам, сидеть нелегко.
Ранее сообщалось о том, что Виталий Кличко в костюме Деда Мороза открыл Шулявский мост. А также ранее мэр Киева поздравил местных жителей мультиком.
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