Свитолина победила во втором матче на "Аustralian Open" [ Редактировать ]
Первая ракетка Украины Элина Свитолина матчем второго круга против американки Лорен Дэвис продолжила выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису, передает "УНН".
В первом сете у Свитолиной не возникло особых проблем - два брейка и выигрыш 6:2. Во второй партии спортсменки дважды обменивались брейками в конце партии, и дело дошло до тай-брейка, где успешной оказалась украинка - 7: 6 (6).
Примечательно, что в третьем круге Свитолину ждет матч с испанкой Гарбинье Мугурусой.
Стоит отметить, что Свитолина осталась последней украинкой, которая продолжает бороться на данном турнире.
Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Ястремская выбыла с турнира Australian Open.
Также, украинская теннисистка обыграла немку в премьере в Аделаиде, а также Украинка пробилась в полуфинал теннисного турнира в Австралии.
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