А поки Україна на межі промислової кризи. Українські підприємства обмежують виробничі потужності через зменшення державних закупівель. Так, наприклад, у півсили працює завод залізобетонних шпал у Коростені.

Попри гостру необхідність в модернізації залізничних шляхів, частина підприємства простоює. Докладніше в матеріалі.

800 тисяч шпал та півтори тисячі комплектів брусів стрілочного переводу - така річна виробнича потужність Коростенського заводу залізобетонних шпал. Своєю продукцією підприємство могло б повністю задовольнити потреби вітчизняної залізниці. Та з кожним роком держзамовлення "Укрзалізниця" зменшує, а виплати затримує. На заводі кажуть - якщо тенденція збережеться, доведеться скорочувати штат.

"Все-таки, ми б хотіли більше завантаження для нас. А у залізниці, якщо подивитися на їхні проблеми - у них дуже багато капітальних ремонтів, які сьогодні не звосім виконуються", - гворить Василь Куницький, в.о. голови правління ПРАТ "Коростенський завод ЗБШ".

На сьогодні штат заводу - понад чотириста працівників. Є й кілька вільних вакансій на так звані "дефіцитні" спеціальності.

"Ми можем робить. Ми сьогодні можемо давати до мільйона прибутків. Звичайно, є одне "але". Це кадри. Якщо держава сьогодні не зверне увагу на кадрову політику, наприклад, токарі, зварники, слюсари. Навіть слюсари верстка - його ніде немає і його не буде", - говорить Василь Куницький, в.о. голови правління ПРАТ "Коростенський завод ЗБШ".

Про промислову кризу працівники заводу сьогодні говорили з нардепами. Зокрема в "Опозиційній платформі - За життя" занепад галузі пов'язують із відсутністю програм розвитку на урядовому рівні.

"Підприємство здорове. Підприємство нормальне. Має сучасні можливості. А йому не дають заказів, тому що, по-перше, немає державної політики з боку, у цьому випадку, "Укрзалізниці". А по-друге, є ще й суб’єктивний фактор - намагаються довести підприємство штучно до банкрутства і потім, за копійки, якомусь надати на приватизацію наближеним до "Укрзалізниці", структурам. Ми будемо захищати такі підприємства, тому що це основа нашої економіки", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Працівники підприємства також нарікають на рівень зарплати, яка в середньому становить близько 10 тисяч гривень. Збільшити її було б можливо за рахунок власних коштів підприємства. Та їхня значна частина йде до бюджету - на сплату податків, які постійно зростають.

"Треба шукати чому не виконується бюджет. Наводити лад. А не обдирати останнє, хто ще працює, хто ще дає якусь копійчину в бюджет. Тому я впевнений, що уряд приречений. І ми будемо чекати зміни уряду. І я насправді вважаю, і парламент у нас буде змінений. Тому що так, як працює сьогоднішній парламент, коли йдуть масово лобістські закони, таких як легалізація ігорного бізнесу під дві фінансові структури, які працюють на цьому ринку. Так працювати не можна. І так дурити людей не можна", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Серед болючих питань і запропонований урядом новий трудовий кодекс. У профспілці вважають, що ця редакція закону значно обмежить права працівників. Наприклад, звільнити робітника зможуть без його відома. Тож за таких умов експерти очікують на чергову хвилю трудової міграції.